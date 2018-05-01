Ağrı’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı

Ülke genelinde yapılan çeşitli etkinlerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ağrı’da HAK-İŞ Konfederasyonu Ağrı Şubesi tarafından coşkuyla kutlandı.HAK-İŞ Konfederasyonu Ağrı Şubesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve...

Ülke genelinde yapılan çeşitli etkinlerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ağrı’da HAK-İŞ Konfederasyonu Ağrı Şubesi tarafından coşkuyla kutlandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Ağrı Şubesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği merkez camii önünde onlarca kişinin katılımı ile gerçekleşti. Müzik ve halaylarla kutlanan işçi bayramında renkli görüntüler ortaya çıktı. Programda konuşan HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol konuşmasına, 1 Mayıs emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlayarak başladı. Türkiye’nin dört bir yanında emekçilerin taleplerini gür bir sesle haykırmak için alanlarda olduklarını söyleyen Varol, “Bizler, Türkiye’nin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuruluşları olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün 1 Mayıs’ta alanlardayız. HAK İŞ olarak, 2012 yılında Ankara’da, 2013 yılında Karabük’te, 2014 yılında Kayseri’de, 2015 yılında Konya’da, 2016 yılında Sakarya’da ve 2017 yılında Erzurum’da 1 Mayıs’ı emekçilerin yoğun ve coşkulu katılımlarıyla kutladık. Ağrıda 1 Mayıs’ı, hep birlikte, coşkuyla, heyecanla kutluyoruz” dedi.

HAK-İŞ olarak 2007 yılında örgütlenme sürecini başlattığımız taşeron işçilerin kadro mücadelesi için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koymuş ve taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini fiilen başlatmıştık.

Bugün, bu mücadelemizi hep birlikte kazandık. 1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı. HAK-İŞ’e inandınız, HAK-İŞ’e güvendiniz. Bizler de güveninizi boşa çıkarmadık. Bu başarı hepimizin başarısıdır. “Taşeron işçilerin tamamı’’ diye yola çıktık. Bazı istisnalar getirildi. Ancak, kadroya geçemeyen bütün taşeron işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla, “Kapitalizme karşı Devlet küçülmelidir” diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir.

Bu vesile ile taşeron emekçisi kardeşlerimize kadro verilmesi için konunun ilk başından beri yakın takipçisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na, Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugün Adana’da, 81 ilde ve tüm Türkiye’deyiz, Meydanlardayız”, diyen Varol, “Kadroya geçemeyen bütün emekçilerimiz için, geçici ve mevsimlik işçilerimiz için mücadeleye devam ediyoruz. 16 Nisan Referandumu sonrası uyum yasalarının daha demokratik bir Türkiye için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istiyoruz. Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, insanca hayat adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik Yeni Türkiye için birlikteyiz. OHAL’in tekrar uzatılmasının nedenlerinin ortadan kaldırılması için, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için, ülkemizin geleceği için alanlardayız. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınması için alanlardayız. HAK-İŞ olarak bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2018’de Adana başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için alanlardayız” şeklinde konuştu.

Program Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan yürüyüşün ardından olaysız bir şekilde sona erdi.