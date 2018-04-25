AĞRI:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 08:55

Ağrı’da ‘57 Alay Vefa Yürüyüşü’ne yüzlerce kişi katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 81 ilde eş zamanlı yapılan "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Ağrı’da yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.Ağrı’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale Kara Savaşları’nın...

Ağrı'da ‘57 Alay Vefa Yürüyüşü'ne yüzlerce kişi katıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 81 ilde eş zamanlı yapılan "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Ağrı’da yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Ağrı’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı. Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen programa katılan vatandaşlar Merkez Cami de sabah namazı kıldı. Namaz sonrası İl Müftüsü İbrahim Gemici tarafından Çanakkale konulu vaaz verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası ikram edildikten sonra yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi istikametinden Abide meydanına kadar “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganlarıyla yürüdü.

Yürüyüş sonrasında 57. Alay ve Çanakkale Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa; Ağrı Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak, İl Müftüsü İbrahim Gemici, KYK İl Müdürü Cihan Demir, Gençlik Merkezi Müdürü M.Nuri Okan, kurum müdürleri, il müdürlüğü personeli, stk temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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