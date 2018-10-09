Ağrı’da Amatör Spor Haftası başladı

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, protokolün ve sporcuların katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ağrı Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü 2 bin 500 seyirci kapasiteli Spor Salonu önünde son buldu. Kortej yürüyüşüne; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Ağrı Gençlik Merkezi Müdürü M.Nuri Okan, antrenörler ve amatör sporcular katıldı. Yürüyüş sonrası etkinlikler 2 bin 500 kişilik Spor Salonunda devam etti. Saygı duruşu ve akabinde istiklal Marşımızın okunduğu açılış programında bir konuşma yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şira, Amatör Spor Haftası nedeniyle programa katılan katılımcılara teşekkür etti. Spor olmadan hiçbir şey olmayacağını ifade eden Şiran, “Spor bizim sağlıklı olmamız, zihinde olmamız, geleceğe daha güzel bakmamız için yapmamız gereken en önemli eylemdir. Değerli öğrenciler İnternet ortamından, sosyal medya ortamında uzak durmanız lazım. Burada beden eğitimi ve antrenörlere çok önemli işler düşüyor. Gençlerimizi spor faaliyetlerimize getirmemiz gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının buradaki temsilcisi olarak, tüm tesislerimiz 7/24 saat tüm halkımızın emrindedir. ASKF başkanımızdan aldığımız destek ile sporla ilgili her türlü organizasyonu Ağrı’da yapmaya hazırız. Ağrı’nın da her türlü spor organizasyonunu kaldıracak gücünün olduğunu biliyoruz. Bu anlamda ilimizde çıkacak ulusal ve uluslar arası sporcuların göklere bayrağımızı çekecek sporcuların buradan yetişebileceğini biliyoruz. Burada herkes elini taşın altına koyacak, Ağrı ilimizin bir spor kenti olduğunu göstereceğiz. Amatör Spor Haftasının tekrardan hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım” dedi.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ ise yapmış olduğu açıklamada, “Değerli spor dostları, Ağrı spor anlamında çok ciddi bir ivme kazınmış durumda. Bölgesel amatör ligde 2 takım ile temsil ediliyoruz. Yerel amatör liglerde 12 takım ile temsil ediliyoruz. Bütün alt yapı kategorilerinde yar alıyoruz. Van ve Erzurum gibi illerden çok daha ilerdeyiz. Bu başarıların devam etmesi için, daha çok çaba göstermemiz gerekiyor. Bu anlamda çalışan emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu haftanın gelecek nesillere daha iyi aktarılması için, Öğretmen ve antrenör arkadaşlardan rica ediyoruz, beden eğitimi derslerinde, antrenmanlarda bu haftayı iyi işleminizi ve önemini anlatmanızı istiyoruz. Bu vesile ile başta Amatör Spor Haftasının iyi ve düzgün geçmesi için emek veren çalışan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ömer Faruk Şiran başta olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tertip komitesi üyelerine teşekkür ediyorum. Coşku ile başladığımız etkinlik programımızı Pazar günü yine aynı coşku ile kapanışı hep beraber yapacağız” şeklinde konuştu.

Program, amatör sporcuların kendi branşlarındaki spor faaliyetlerinden gösterileri devam etti. Yapılan gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamındaki etkinlikler bir hafta boyunca devam edecek ve 14 Ekim 2018 Pazar günü saat 16.00’da Spor Salonundaki kapanış programı ile son bulacak.