Ağrı’da asfalt sezonu başladı

Ağrı’da havaların ısınması ile birlikte Ağrı Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı.Ağrı’da asfalt sezonu Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi yolunun asfaltlama çalışmaları ile start verdi. Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban’ında...

Ağrı’da havaların ısınması ile birlikte Ağrı Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı.

Ağrı’da asfalt sezonu Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi yolunun asfaltlama çalışmaları ile start verdi. Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban’ında katıldığı asfalt çalışması programında kurban kesilip dua edildi. Belediye Başkanı Elban’ın butona basması ile başlayan asfalt çalışmasının kasım ayına kadar devam edeceği öğrenildi. Asfalt çalışması yapan işçilerle fotoğraf çeken Elban, daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Program Elban’ın Spor Lisesi ziyaretinin ardından sona erdi.