AĞRI:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:05

Ağrı’da bilgilendirme toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2018 Merkezi Sınav ve Yerel Yerleştirme" ile "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan başkanlığında...

Ağrı'da bilgilendirme toplantısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2018 Merkezi Sınav ve Yerel Yerleştirme" ile "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan başkanlığında Halk Merkezi salonunda yapılan toplantıya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, Milli Eğitim Ortaöğretim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya, ilçe milli eğitim müdürleri, sorumlu şube müdürleri, ilde bulunan tüm ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görevli okul müdürleri, tüm ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile tercih işlemlerinden sorumlu rehber öğretmenler katıldı. Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili Ağrı’da yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, bu yıl ilk kez uygulanacak sistemle ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleriyle koordineli bir şekilde her türlü tedbirin alındığını ve hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını bildirdi. Milli Eğitim Ortaöğretim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya tarafından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu hakkında sunum yapıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku