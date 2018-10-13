Ağrı’da bir park daha hizmete açıldı

Ağrı Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yapımı tamamlanan Bulut Parkı düzenlenen törenle açıldı.Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yapımı tamamlanan Bulut Parkı ile birlikte bu yıl içerisinde planlanan diğer parklarda tamamlandı....

Ağrı Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yapımı tamamlanan Bulut Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yapımı tamamlanan Bulut Parkı ile birlikte bu yıl içerisinde planlanan diğer parklarda tamamlandı. Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban’ın katılımıyla Bulut Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. 5 bin 500 metrekare alana sahip olan Bulut Parkı tamamlandığı günden itibaren mahalle sakinlerinin ve çocukların uğrak durağı haline geldi.

Açılışta konuşan Vali Süleyman Elban, “ Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yapmış olduğumuz bu parkın açılışı ile birlikte aslında ilimizde yapmış olduğumuz diğer parklarında açılışıyla ilgilide bir start vermiş oluyoruz. Malumunuz yaklaşık bir yıldan bu yana ilimizde hemen hemen her mahallemizde yeni yeni parklar yapıyoruz. Hem de daha önce bir şekilde park olarak yapılmış ya da park benzeri ayrılmış alanları yenileyerek sizlerin hizmetine sunuyoruz. Belediyecilikteki diğer hizmetlerimiz gibi parklarımızda da olabildiğince yüksek kalitede ve insanımıza yakışır nitelikte bir park ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Mevsim sona ermeden hali hazırda devam eden diğer hizmet ve yatırımları da tamamlamayı planladıklarını belirten Vali Elban, “Park ve Bahçe sektöründe bu işin şahı olan eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda da 110 dönümlük Ağrı Parkı yapıyoruz. Kasım ayı içerisinde de oranın yüksek nitelikli bir park olarak açılışını da hep beraber yaparız İnşallah. Şehrin ortasını kilitleyen ve 2-3 aydan beri hemşerilerimize ciddi manada zorluk yaşatan altgeçidimizin de son betonunu dün attık. 10-15 gün içerisinde üstteki düzenlemeleri de yaptıktan sonra ay sonuna artık altgeçidimizi ve Dörtyol kavşağındaki trafiği de normal düzeni ile vererek hizmete açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Metin Özmen, yapımı tamamlanan Bulut Parkı’nın mahallelerine kazandırıldığı için Valimiz ve Belediye Başkanı Süleyman Elban ile belediye personeline mahalle halkı adına teşekkürlerini iletti.