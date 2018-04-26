Ağrı’da çatıya sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir binanın çatı katında sıkışan ve ayaklarına tel dolanan Ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Doğubayazıt ilçesinde bir caddede bulunan 3 katlı bir binanın çatısına Ebabil kuşu sıkıştı....

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir binanın çatı katında sıkışan ve ayaklarına tel dolanan Ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Doğubayazıt ilçesinde bir caddede bulunan 3 katlı bir binanın çatısına Ebabil kuşu sıkıştı. Tüm çabalarına rağmen kurtulamayan kuşu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangın merdiveninin sepetine binerek çatıya doğru yükseldi. Yoğun çaba sarf ederek çatıda sıkışan kuşu bulunduğu yerden kurtaran ekipler kuşu sepete alarak makas ile ayağına dolanan ip ve telleri kopardı. Ayağından ha hafif şekilde yaralanan kuş itfaiye aracına konularak götürüldü. Kuşun tedavi altına alını iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.