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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:07

Ağrı’da ekim ayı gündem toplantısı yapıldı

Ağrı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2018 Yılı Ekim Ayı Gündemli Olağan Toplantısı üye kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımı ile Vali Süleyman Elban başkanlığında toplandı.Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantının...

Ağrı'da ekim ayı gündem toplantısı yapıldı
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Ağrı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2018 Yılı Ekim Ayı Gündemli Olağan Toplantısı üye kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımı ile Vali Süleyman Elban başkanlığında toplandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Elban, Ağrı’da işsizliğin azaltılması, istihdamın düzenlenecek kurs ve programlarla işgücü niteliğinin artırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Elban bu kapsamda yapılacak çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettirilmesi temennisinde bulundu.

2018 yılı ilk dokuz aylık çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven , “Yılın dokuz ayında 780 işverenin ziyaret edilerek bin 75 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini, işsiz vatandaşlarımıza yönelik olarak düzenlenen 30 meslekte 45 adet kurs açtık. Bin 43 kişi bu kurslara katıldı. İlimizde uygulanan Toplum Yararına Program kapsamında 3 bin 325 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor. Ayrıca 625 kişi işsizlik sigortasından faydalanıyor. İlimizde tekstil sektörüne yönelik istihdam garantili 200 kişilik meslek edinme kursu düzenlenmiştir. Tekstil sektörü lokomotif yapılarak yeni istihdam alanları açılacaktır” dedi.
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