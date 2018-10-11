Ağrı’da engellilere yönelik bilgisayar kursu

Ağrı’da Engelliler Derneği’nin engelli vatandaşlara yönelik olarak başlatmış olduğu bilgisayar kursunun ilk etabında 13 engelli eğitimlerini tamamladı. İlk defa bilgisayar ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan engelliler web tasarımı ve farklı programlar öğrendi.

Ağrı Valiliği ve Sosyal Destek Programı (SODES) desteği ile belediye iş merkezinde faaliyetlerine başlayan Engelliler Derneği ilk meyvelerini vermeye başladı. ‘Meslek engel tanımaz’ sloganı ile yola çıkan ve engelli vatandaşları topluma kazandırmak isteyen Dernek Başkanı Sadullah Çabaş, 26 engellinin kaydını yaptırdıktan sonra bilgisayar kursuna başlattı. Dernekte Halk Eğitim Merkezi’nden gelen bir öğretmen eşliğinde 2 ay önce başlayan ve hafta içi her gün 09.00 ile 12.00 arasında yapılan bilgisayar kursunun ilk etabı sona erdi. Hayatlarında ilk defa bilgisayar ile tanışan 13 engelli kurs süresince bilgisayar kullanımı, web tasarımı ve farklı programlar öğrendi. Hem bilgisayar öğrenen hem de SODES tarafından günlük olarak 25 lira alan engelliler bilgisayar kursunu başarı ile tamamlayarak engellerin aşılabileceğini bir kez daha gösterdi. Kursu bitiren engellilerin mutluluğu görülmeye değerdi. 13 kişilik ikinci engelli grubu ise 2 ay sürecek olan bilgisayar eğitimine bugün başladı. Kurs sonunda engelli 26 kişiye bilgisayar sertifikası verilecek.

‘Her bir engelli çalıştığı zaman zaten mesleği de olursa engel tanımıyor’

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, engellilerin hayatları boyunca ilk defa bilgisayar ile tanıştığını 13 kişilik birinci grubun yapılan sınav ile eğitimlerini tamamladığını söyledi. Ağrı Valiliği ve SODES’in kursa katkılarının oldukça fazla olduğuna değinen Çabaş, “Engelliler mutlu olursa bizde mutlu oluruz. Kursun ilk etabını tamamladık. İkinci kurs programımız bugün itibariyle başladı. Kurs sonunda kursiyerlerimize bilgisayar sertifikası vereceğiz. Kursumuz haftanın 5 günü yapılıyor. Engelli kursiyerlerin kendi adlarına açtığı banka hesabına SODES tarafından günlük 25 lira yatırılıyor. Bu kurs engelliler için çok önemlidir. Adı üstünde ‘ Meslek engel tanımaz’ zaten her bir engelli çalıştığı zaman zaten mesleği de olursa engel tanımıyor. Ama mesleği yoksa engel olur. Keşke imkânlarımız daha iyi olsa engellilerimiz kendi imkânlarımızla evlerine bırakabilsek. Tabi biz bu derneği ilk kurduğumuz zamanlar büyük zorluklarla karşılaştık. Ama biz gönüllüyüz bu işe seviyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün de bize çok desteği oldu. Bize daha fazla destek verilirse biz daha iyi işler yapacağız. Devletimiz ve hükümetimiz güçlüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engellilere yardımcı oluyorlar. Ben Ağrı doğumluyum eskiden engelli ve yaşlılarımız sokaklardaydı, devletimiz ve reisimiz bunlara güzel imkânlar tanıdı kendilerine teşekkür ederiz. Kursumuzda tam bir aile ortamı var ve engelli kursiyerlerimiz arasında samimi ve sıcak bir ortam var. Bu nedenle bizde çok mutluyuz” dedi.

‘Evde durmasınlar, engellerinin arkasına sığınmasınlar’

Engelli kursiyer Vefa Böke, ilk defa bilgisayar ile tanıştığını söyledi. Kurs dolayısıyla başka arkadaşlarda edindiğini belirten Böke, “2 aydır burada bilgisayar kursu gördük. Web tasarımı ve bilgisayarın nasıl kullanılacağını öğrendik. Daha önce hiç bilgisayar ortamına girmemiştim, kullanmasını bilmiyordum. Burada dernek ve hocamızın sayesinde bilgisayar öğrendim. Ben bütün engelli arkadaşlarımı bu kursa davet ediyorum. Evde durmasınlar, engellerinin arkasına sığınmasınlar. Ellerinden geleni yapsınlar, gerisi kendiliğinden geliyor. Bir engelli olarak evde kalmış olmamam diğer engellilere örnektir. Başarı kazanmak için çaba sarf etmek gerekir” şeklinde konuştu.

Başka bir engelli kursiyer Muhammet Murat Akbaş, kursta aldıkları eğitim dolayısıyla bilgisayarı çok iyi öğrendiklerini kaydetti. Akbaş, “Basit bir site yapmaya çalışıyorum. Daha önceden bu web tasarımını öğrenebilseydim bu işten ekmek yiyebilirdim. Bu kursu bitirdikten sonra web tasarımı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Hiçbir şey için henüz geç değil. Kurstaki arkadaşlarımın hepsi de birebirinden iyi insanlar. Hepsi de güzel ve temiz yürekli insanlar. Zamanımızın çoğunu bilgisayar üzerine yaptığımız konuşmalarla geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.