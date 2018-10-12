Ağrı’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Ağrı’da 2018 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Toplantı Salon’unda gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Elban, “2018 yılının dördüncü ve son toplantısını yaptıklarını söyledi. 2018 yılında Ağrı’da 391 projenin uygulandığını belirten Elban, “Ekim ayı itibariyle bu projelerden 44 adedi bitirilmiş, 217 adedinde çalışmalar devam ediyor, 45 adedi ihale aşamasında, 85 adedine ise henüz başlanmamıştır. Bu projelerin toplam tutarı 2 milyar 850 milyon 529 bin TL’dir. 2018 yılında tahsis edilen ödenek toplamı ise 489 milyon 170 bin TL’dir. Yıllara sair güncel olarak toplam 1 milyar 154 milyon 838 bin TL harcanarak yüzde 39 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.”

Vali Süleyman Elban’ın konuşmalarından sonra kurum müdürlerinin sunumlarına geçildi.