Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan’ın başkanlığında ‘İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı’ Doğubayazıt ilçesinde yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan’ın başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Özlem Çeçen, Neriman Karakoç ve İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve 7 ilçenin milli eğitim müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda istişarede bulunuldu. İlçe milli eğitim müdürlerinin ilçelerindeki yürütülen çalışmalar ile ilgili brifingleri sundukları toplantıda, pansiyonların denetimi, ortaöğretim yerleştirme iş ve işlemleri, yılsonu etkinlikleri ve öğrenci disiplin durumları, ortaöğretimlerde ve ortaokullarda yazılı sınav takviminin dengeli ve planlı hazırlanması, egzersizlerin takibi, yılsonu faaliyet ve sergilerinin izlenmesi, hayat boyu öğrenme şenliklerinin yaygınlaştırılarak kalitesinin arttırılması, ilçe koordinasyon kurulları tarafından tercih danışmanlık komisyonu oluşturulması, okulların denetimi, Kodla Ağrı Projesi, kurum standartları, meslek liselerinde alan dal seçimi ile ilgili iş ve işlemler, meslek liselerinde kitap okuma etkinlikleri, Okullar Hayat Olsun Projesi, 2018/10 Sayılı Genelge, İSG eğitimleri ve MTSK sınav alanlarının düzenlenmesi gibi konular ele alındı.