Ağrı’da ’O’nu En İyi Kim Anlatır’ Yarışması

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Peygamber Efendimizi en güzel şekilde anlatabilmek için liseler arası “O’nu En İyi Kim Anlatır” yarışmasının il finali yapıldı.Kültür ve Kongre Merkezi salonunda yapılan yarışmaya...

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Peygamber Efendimizi en güzel şekilde anlatabilmek için liseler arası “O’nu En İyi Kim Anlatır” yarışmasının il finali yapıldı.

Kültür ve Kongre Merkezi salonunda yapılan yarışmaya Vali Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışma Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan tarafından açılış konuşması yapıldı. İl merkezi ve ilçelerdeki lise öğrencilerince Peygamber Efendimizin hayatından ve örnek ahlakını içeren metinlerin sahnede ezbere seslendirildiği yarışmada, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Yarışma sonunda birinci olan Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencisi Aslı İzci’ye bilgisayar ve bisiklet, ikinci olan Yiğit İhsan Eroğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Saadet Filiz’e Cumhuriyet altını ve bisiklet, üçüncü olan Taşlıçay Anadolu Lisesi öğrencisi Ruken Akkuş’a yarım altın ve bisiklet hediye verildi. Ayrıca tüm yarışmacılara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi.