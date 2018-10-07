Ağrı’da sınav maratonu

Ağrı’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) koşarak yetişmeye çalışan öğrenci son 2 saniyede salona alınırken, 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava alınmadı.

Ağrı’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) koşarak yetişmeye çalışan öğrenci son 2 saniyede salona alınırken, 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava alınmadı.

Yurt genelinde ortaöğretim mezunları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınav yerlerine gitti. Ağrı Dağı Anadolu Lisesinde sınava geç kalan bir öğrenci bir görevlinin ‘koş koş, cep telefonunu yere bırak, hızlı koş’ uyarısı üzerine son 2 saniyede sınava alındı. İsmi öğrenilemeyen öğrenci binaya alındıktan sonra saat kapılar kilitlendi. Saat 10.02’de okula gelen bir öğrenci geç kaldığı için binaya alınmadı. Uzun süre görevlileri ikna etmeye çalışan öğrenci çaresiz bir şekilde babası ile okuldan ayrıldı.

Öte yandan saat 08.00’de okula gelen ve kimliğinde fotoğraf olmayan bir öğrencide işlemlerini hallettikten sonra okula geç kalınca sınava alınmadı. Uzun süre itirazlarda bulunan öğrenci sınava alınmadı.