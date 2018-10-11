Ağrı’da sportif etkinlikler devam ediyor

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri devam ediyor.Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında güreş, atletizm ve basketbol müsabakaları yapıldı. Şeker Fabrikası önünde...

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında güreş, atletizm ve basketbol müsabakaları yapıldı. Şeker Fabrikası önünde gerçekleşen Atletizm yarışlarına yaklaşık 100 sporcu katılırken, yarışmalarda sporcular 1000 metre ve bin 500 metre kategorilerinde dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. 15 Nisan Spor Salonunda ise Basketbol müsabakaları yapıldı. Müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran’da izledi. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında güreş müsabakaları ise Güreş Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Amatör Spor Haftası kapsamından ata sporu olan güreşin önemini vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, sporcuların güreşe olan ilgisinden memnuniyetini dile getirdi. Güreş müsabakaları ailelerinde katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar 2 kategoride gerçekleştirilirken, dereceye giren sporculara ödülleri Amatör Spor Haftası kapanış töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilecek.

Etkinlikler kapsamında; badminton, judo, futbol, voleybol, masa tenisi ve cimnastik etkinlikleri de yapılacaktır.