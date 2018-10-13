Ağrı’da stokçulara ve haksız fiyat artışına para cezası geliyor

Ağrı Valiliği il genelinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek stokçuluk yapması ve fahiş fiyat uygulamalarında bulunması üzerine denetimlerin artırılacağı ve para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ağrı Valiliği il genelinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek stokçuluk yapması ve fahiş fiyat uygulamalarında bulunması üzerine denetimlerin artırılacağı ve para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, temel hak ve hürriyetlerini korumanın devletin görev sorumluluklarından biri olduğu hatırlatılarak vatandaşların günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğunun kamu idarelerine ait olduğu vurgulandı.

Kent genelinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı belirtilen açıklamada, bazı ürünlerin stoklarda bekletildiği aktarıldı. Artan stokçuluk ve iyat artışlarının halkın refahını tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, “Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.

Açıklamada stokçuluk ve fiyat artışı ile ilgili anayasada yer alan maddelerden örnek gösterildi.

İl genelinde stokçuluk ve ürünlere zam yapılmaması uyarısında bulunan valilik, “İlimiz sınırları içerisinde faaliyet göteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması gerekiyor. Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Tükiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması. Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir” denildi.

Açıklamada, zabıta ekiplerince denetimlerin arttırılacağı ve stokçuluk ve haksız bir şekilde fiyat yükselten esnaf ve işletmelere pazara cezası verileceği belirtildi.