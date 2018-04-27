Ağrı’da TÜBİTAK Bilim Fuarı

Ağrı Yılmaz Hatunoğlu Anadolu Lisesi, TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi.

Okulda düzenlenen fuara İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İbik, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç ve Özlem Çeçen, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Açılış kurdelesini kesen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, öğrencilerin hazırladığı proje stantlarını tek tek dolaşarak yaptıkları çalışmalarla ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Turan, öğrencilerle sohbet ederek yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik etti.