Ağrı’da TÜBİTAK bilim fuarı

Ağrı Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun salonunda düzenlenen serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İbik, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Özlem Çeçen, Neriman Karakoç ve İshak Hasanoğlu, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Fuarda öğrencilerin danışman öğretmenleriyle birlikte hazırlamış oldukları 23 adet proje sergilendi. Açılışa katılan davetliler, öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği stantları ziyaret ederek hazırlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Turan, daha sonra okuldaki karma resim sergisini gezerek öğrencileri tebrik etti.