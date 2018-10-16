Ağrı’da ücretsiz üniversite kursu

Ağrı Belediyesi’ne eğitim ve öğretime katkıda bulunmak amacıyla açtığı kurslara yenilerini ekleyerek öğrencilere ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor.

Ağrı Belediyesi’ne bağlı Ahmed-i Hani Kültür Merkezi’nde üniversiteye hazırlık için açılan ücretsiz eğitim kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Belediye tarafından örgün eğitime destek kurslarının yanında şimdi de üniversite sınavlarına hazırlık yapan öğrencilere takviye kursları açıldı. Prestijli bir iş, güvenilir bir gelecek ve seçkin bir sosyal çevrenin olmazsa olmazlarından biri haline gelen üniversite eğitimi için hazırlık yapan öğrenciler yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlamak adına başlatılan hazırlık kursları yoğun katılımla sürüyor. Yeni dönemde hizmet veren Ahmed-i Hani Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde kullanılacak materyaller öğrencilere ücretsiz olarak veriliyor. 150 öğrencinin YKS´ye hazırlanmaları, farklı türlerdeki soruları çözmeleri, kendi seviyelerini görmeleri, stres faktörünü en aza indirmeleri ve sınav kaygısını gidermeleri amacıyla düzenlenen deneme sınavları öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Öğrenciler Ahmed-i Hani Kültür Merkezinde gördükleri eğitimin yanı sıra çeşitli spor faaliyetleri, el sanatları, satranç ve geziler ile motive edilerek yüksek öğretime hazırlanıyor.