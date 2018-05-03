Ağrı’da yöresel ürünler tanıtılıyor

Ağrı’da dün başlayan ve Türkiye’nin farklı bölge ve illerinden gelen üreticilerin sergilediği yöresel ürün tanıtımı 15 gün sürecek.

Son dönemlerde Ağrı’da sergilenen yöresel ürünler vatandaştan yoğun talep görünce Balıkesir, Ankara, Diyarbakır gibi illerden üreticiler kente gelmeye başladı. Açık bir otopark alanında kendi yörelerine ait ürün ve damak tatlarını tanıtmak amaçlı sergileyen üreticiler vatandaşların ilgisi ile karşılaşıyor. Dün başlayan yöresel ürünlerin tanıtımında illere özgü kahve, lokum, kayısı ziyaretçilere ikram ediliyor. 20 ilden ürünlerin tanıtıldığı yöresel ürün tanıtım stantları 15 gün sürecek. Ağrı’ya ikinci defa geldiklerini ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını söyleyen üreticiler, stantlarda çok sayıda ürün, gıda ve hediyelik eşyaların bulunduğunu söyledi. Stantları ziyaret eden vatandaşlar ise birçok bölgeden getirilen yöresel ürün çeşitliliğinin çok fazla olduğunu belirtti. Son zamanlarda Ağrı’da böyle programların düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Ağrılılar, ürünlere ilginin her geçen gün daha artacağını kaydetti.