Ağrı’da yüzde 30 hibeli düve alım desteği başvuruları sonuçlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirici bölgesi olarak belirlenen Ağrı’da yüzde 30 hibeli düve alım desteği kapsamında 11 besiciye 755 damızlık hayvan verilecek.Ağrı ilinin de yer aldığı hibe programını değerlendiren Gıda...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirici bölgesi olarak belirlenen Ağrı’da yüzde 30 hibeli düve alım desteği kapsamında 11 besiciye 755 damızlık hayvan verilecek.

Ağrı ilinin de yer aldığı hibe programını değerlendiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, Ağrı’da 2018 yılına ait düve alımı desteklemesinin ilk başvurularının 8 Mayıs tarihinde başlayıp 6 Haziran’da bittiğini hatırlattı. Kent genelinde 11 yetiştiricinin başvuruda bulunduğuna değinen Engin, “Başvuru yapan yetiştiricilerimizin tamamının başvurusu onaylanmıştır. Bu destekleme kalemiyle Ağrıda toplamda 755 damızlık hayvan girdisi sağlanmış olacaktır. Uygulama rehberinde belirtilen Etçi Irklara başvuran yetiştiricilerimiz aracılığıyla simental başta olmak üzere verim kabiliyeti yüksek olan angus, hereford, limuzin, şarole, belçika mavisi ırklarının şehrimiz hayvancılığına katılmaları, bölge hayvancılığına katma değer sağlayarak daha önce yapılan geleneksel hayvancılığın seyrini yüksek kabiliyetli ırklara eğilim yönünde değiştireceğine inanmaktayız. Yetiştiricilerimizden 2018 yılına ait destekleme başvurularını kaçıranlar üzülmesinler, Bakanlığımızın 2019 yılında benzer şekilde başvuru alacağını öngörmekteyiz. Çiftçilerimizin alacakları hayvanlarının hayırlı ve uğurlu olması temenni ediyorum" dedi.