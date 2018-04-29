Ağrılı işadamı M. Sait Şahin, AK Parti Milletvekili aday adayı oldu

Ağrı’nın başarılı işadamlarından M.Sait Şahin, AK Parti’den Ağrı Milletvekili aday adayı oldu.AK Parti İl teşkilatı binasına giderek başvuru dilekçesini teslim eden M.Sait Şahin’e kalabalık bir grup eşlik etti. Ağrı’da birçok...

Ağrı’nın başarılı işadamlarından M.Sait Şahin, AK Parti’den Ağrı Milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti İl teşkilatı binasına giderek başvuru dilekçesini teslim eden M.Sait Şahin’e kalabalık bir grup eşlik etti. Ağrı’da birçok yatırımı bulunan Ağrı sevdalısı işadamı Ağrı’nın sorunlarından muzdarip olarak siyasete girme kararı aldı. Çevresinden bu konuda çok baskı gördüğünü ifade eden Şahin “Bir çok Ağrılı ziyaretime gelerek siyasete girmemi talep etti. Bende ailemle görüşerek bu yola girme kararı aldım. Ağrı’da doğup, Ağrı’da büyüyen biri olarak bu memleketin tüm sorunlarını çok iyi biliyorum. Genel Merkezimizin takdiri olursa Ağrı’da halkımızın sorunlarını çözmek ve hizmetin gelmesi için elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Destek olan ve duasını bizden esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Sait Şahin Kimdir?

18.03.1976 Ağrı doğumlu olan Mehmet Sait Şahin, İlköğretim ve liseyi Ağrı’da bitirdi.

1990 yılında ticarete atılan Şahin, maden ithalat-ihracatı ve İnşaat Yapı malzemeleri ile ilk işi deneyimine başladı. Ticarete kısa sürede başarıyı yakalayan M.Sait Şahin, taahhüt ve inşaat işlerinde; Doğubeyazıt Çeperi Lisesi yapım işi, Patnos Taşkıran Köyü 16 derslik ilköğretim okulu yapım işi, Ağrı Olimpik yüzme havuzu, Ağrı Aşevi yapım işi, Eleşkirt Yeşiloba Köyü ilköğretim okulu yapım işlerini gerçekleştirdi.

Turizm alanında Ağrı’ya Le&Ka Grand Şah 80 yataklı otelini ve 35 yataklı Şahinler Otelini Ağrı’ya kazandırdı.

Hali hazırda Ağrı’da ticari faaliyetleri devam eden Özşahinler Nalbur, Şahinler Kömürcülük işyerleri bulunmaktadır.

Ankara’da kendine ait Bordokent İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde 120 dairelik Grand Bordo Towers, 240 dairelik Bordo Life Kent Sitesi, Ankara Dikmen mevkiinde 1400 daire ve AVM-Sosyal Tesisleri projeleri devam etmektedir.

2014- 2017 yılları arası Ağrı vergi rekortmenliği bulunmaktadır.

2002 yılında Ak Parti Ağrı kurucu üyeliğini bulunan M.Nuri Şahin, evli ve 5 çocuk babasıdır.