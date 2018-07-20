Ağrı’lı sporcu bronz madalya kazandı

Ağrı’lı sporcu Serhat Akçay Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda büyükler kategorisinde Türkiye 3’ncüsü oldu.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası sona erdi. Spor Genel Müdürlüğü ve Kick Boks Federasyonu’nun ortaklaşa organize ettiği, 03-11 Temmu’da Elazığ Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya yaklaşık 5 bin sporcu, antrenör ve idareci katılım sağladı.

Ağrı ilinden şampiyonaya katılan Serhat Akçay 57 kiloda büyükler kategorisinde Türkiye 3’ncüsü oldu. Akçay milli takıma girmeye hak kazanarak Avrupa ve Dünya Şampiyonasında mücadele edecek.

Kick Boks antrenörü Hüseyin Oflaz’ı ve milli sporcu Serhat Akçay’ı makamında kabul eden Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, elde edilen başarıdan dolayı sporcuyu ve antrenörü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.