AĞRI:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:33

Ağrı’yı BAL’da iki takım temsil edecek

ASKF tarafından yapılan açıklamada 2018-2019 sezonu futbol liginde Bölgesel Amatör Lig’de Ağrı’yı 2 takımın temsil edeceği bildirildi.Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada 2018-2019 sezonu futbol...

Ağrı'yı BAL'da iki takım temsil edecek
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ASKF tarafından yapılan açıklamada 2018-2019 sezonu futbol liginde Bölgesel Amatör Lig’de Ağrı’yı 2 takımın temsil edeceği bildirildi.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada 2018-2019 sezonu futbol liginde Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Ağrı’dan 2 takım mücadele edeceği belirtildi. Açıklamada, son 2 sezondur bölgesel amatör ligde yer alan, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ağrı 1970 Spor ile geçen sezonun yerel lig şampiyonu Ağrı Gençlerbirliği Bölgesel Amatör Lig’e katılım için gerekli başvuruyu tamamladığı ifade edildi. 23-24 Eylül tarihlerinde müsabakaların başlayacağı belirtilen açıklamada, Ağrı 1970 Spor müsabakalarını Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu stadyumunda oynayacağı, Ağrı Gençlerbirliği ise isim değişikliği yaparak müsabakalarını Doğubayazıt’ta, Yaşar Eryılmaz Stadyumunda oynayacağı aktarıldı.
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