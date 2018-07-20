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20 Temmuz 2018 Cuma 09:34

AİÇÜ’de “Ağrı İlinde Düzensiz Göç Olgusu” konulu panel düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde “Ağrı İlinde Düzensiz Göç Olgusu” konulu panel düzenlendi.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya’nın...

AİÇÜ'de 'Ağrı İlinde Düzensiz Göç Olgusu” konulu panel düzenlendi
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde “Ağrı İlinde Düzensiz Göç Olgusu” konulu panel düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya’nın moderatörlüğünü yaptığı “Ağrı İlinde Düzensiz Göç Olgusu” panele konuşmacı olarak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Güray Alpar, AİÇÜ İİBF Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut, Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yıldız Akpolat ile Dr. Dilek Özdemir katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptı. Programın devamında konuşan Panel Moderatörü Prof. Dr. Faruk Kaya, yasa dışı ve düzensiz göçün Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, küreselleşen dünyada ve özellikle Ortadoğu’da yaşanan olaylardan ötürü Türkiye’ye çevre ülkelerden çok fazla sayıda göçmenin geldiğini söyledi.

Panelde konuşan Prof. Dr. Yıldız Akpolat, “Göç uygarlıklar kuran ve uygarlıklar yıkan bir insan hareketedir. Göç konusunda “kaynak ülke” ve “hedef ülke” olguları var ve artık “depo ülke” kavramının da oluştu. 1989 yılında Doğu Blokunun yıkılmasının ardından Türkiye’nin kayıt dışı düzensiz göçmen kitleleriyle karşılaştı ve 11 Eylül saldırılarının ardından yaşanan süreçler bizleri çok etkiledi. Doğu Anadolu Bölgesi Afgan göçüyle karşı karşıya geldi” dedi.

Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Güray Alpar yaptığı konuşmada, göç sorunun sadece güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini ifade etti. Alpar, “Konunun daha geniş planda ele alınması gerekiyor. 90’lı yıllarda NATO 13 tehdit alanı belirledi, bunlardan biri de yasa dışı göçler ve Avrupa Birliği’de yasa dışı göçleri 2003 yılında tehdit olarak belirledi” şeklinde konuştu.

Program, katılımcılara günün anısına teşekkür belgelerinin taktim edilmesinin ardından sona erdi.
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