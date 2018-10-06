AİÇÜ’de bilim adamları bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen “Prostat Hastalıkları Tedavisinde Güncelleme ve Üroloji Hemşireliği” konulu üroloji kongresinde bilim adamları bir araya geldi.Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu ve Anadolu...

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen “Prostat Hastalıkları Tedavisinde Güncelleme ve Üroloji Hemşireliği” konulu üroloji kongresinde bilim adamları bir araya geldi.

Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu ve Anadolu Salonlarında gerçekleşen üroloji kongresinin kongrenin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu, Türk Üroloji Akademisi Koordinatörü Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, AİÇÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Türk Üroloji Derneği Doğu Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Güray Okyar ve çok sayıda bilim insanı ile akademisyenler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak Türk Üroloji Derneği ve Türk Üroloji Akademisinin destekleriyle bu önemli kongreye ev sahipliği yapmaktan guru duyduklarını söyledi. Üniversitelerin fiziki imkânlarının çok önemli olduğunu ancak bu imkânların bilimsel çalışmalar ve bilimsel uygulamalarla ifade edilemediği zaman bir anlamının olmadığını belirten Rektör Karabulut, “On yıllık genç bir üniversite olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin uluslararası sempozyumlara, kongrelere ve bilimsel çalışmalara çok önem veriyoruz. 28-30 Eylül’de yurt içinden ve yurt dışından birçok değerli bilim insanının katılımlarıyla Doğubayazıt’ta yapılan “2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumunun” başarıyla tamamladık ve önümüzdeki dönemlerde de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak uluslararası sempozyumlar ve kongreler düzenleyeceğiz” dedi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Türk Üroloji Derneği Doğu Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Güray Okyar açılış programında yaptığı konuşmada, “1933 yılında kurulan Türk Üroloji Derneği’nin bilim, eğitim ve sosyal etkinlikler doğrultusunda Türk tıbbına üroloji dalında hizmet veren köklü bir kuruluştur. 14 Mart 2009 yılında temelleri atılan Türk Üroloji Derneği Doğu Anadolu Şubesinin, Türk Üroloji Derneğinin ilk resmi şubesidir. Türk Üroloji Derneği daha sonra dokuz şubenin daha açılarak bilimsel faaliyetlere başladı” şeklinde konuştu.

Açılış töreni, Rektör Karabulut’un günün anısına Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Germiyanoğlu ve Türk Üroloji Akademisi Koordinatörü Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu’na teşekkür plaketi vermesi ile sona erdi. Kongre daha sonra Anadolu ve Selçuklu Konferans Salonlarında üroloji alanında ülkemizin önde gelen bilim insanlarının sunumlarını yaptığı bilimsel oturumlarla devam etti.