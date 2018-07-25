AĞRI:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:09

AİÇÜ’de ilk doktora programı açıldı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalı doktora programı açıldı.Her dönem yeni açılan programlara lisansüstü eğitimde önemli...

AİÇÜ'de ilk doktora programı açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalı doktora programı açıldı.

Her dönem yeni açılan programlara lisansüstü eğitimde önemli bir gelişim gösteren Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesinde ilk kez müstakil bir doktora programı açıldı. Fen Bilimleri Enstitüsünde açılan Kimya Anabilim Dalı Doktora programını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısından çıkan kararın üniversiteye hayırlı olmasını dileyerek, üniversiteler için lisansüstü ve doktora programlarının çok önemli olduğunu söyledi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin önümüzdeki dönemlerde yeni yüksek lisans ve doktora programları açacağını ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversitenin misyonu dahilinde eğitime ve evrensel bilime maksimum düzeyde katkı sağlamayı amaç edindiklerini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku