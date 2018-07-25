AİÇÜ’de ilk doktora programı açıldı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalı doktora programı açıldı.

Her dönem yeni açılan programlara lisansüstü eğitimde önemli bir gelişim gösteren Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesinde ilk kez müstakil bir doktora programı açıldı. Fen Bilimleri Enstitüsünde açılan Kimya Anabilim Dalı Doktora programını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısından çıkan kararın üniversiteye hayırlı olmasını dileyerek, üniversiteler için lisansüstü ve doktora programlarının çok önemli olduğunu söyledi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin önümüzdeki dönemlerde yeni yüksek lisans ve doktora programları açacağını ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversitenin misyonu dahilinde eğitime ve evrensel bilime maksimum düzeyde katkı sağlamayı amaç edindiklerini söyledi.