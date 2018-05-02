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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:55

AK Parti Aday Adayı M.Sait Şahin’den teşkilatlara ve delegelere teşekkür

AK Parti Ağrı Milletvekili Aday Adayı Ağrılı iş adamı M.Sait Şahin, temayül yoklamaları için çıktıkları ilçe teşkilatı ve delege gezilerinde kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm teşkilat mensupları ve delegelere teşekkür...

AK Parti Aday Adayı M.Sait Şahin'den teşkilatlara ve delegelere teşekkür
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AK Parti Ağrı Milletvekili Aday Adayı Ağrılı iş adamı M.Sait Şahin, temayül yoklamaları için çıktıkları ilçe teşkilatı ve delege gezilerinde kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm teşkilat mensupları ve delegelere teşekkür etti.

Aday Adaylığını açıkladığı günden bugüne gösterilen ilginin kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade eden M.Sait Şahin, bu anlamda il ve ilçe teşkilatları ile kaynaştıklarını belirtti. Hafta sonu yapılacak olan temayül yoklamasında tüm aday adaylarına başarı dileyen Şahin “Bu süreci halkımız ve teşkilatlarımızla en iyi şekilde geçirmeye gayret gösterdik. Şahsıma gösterilen ilgi ve alakadan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iş artık nasip işidir. Ağrı sevdalısı 4 dava adamına inşallah nasip olacaktır. Bu halka hizmetkâr olmak için bende aday adayıyım. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah” şeklinde konuştu.
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