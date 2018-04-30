AK Parti Ağrı Milletvekili Aday Adayı Uğur Karamızrak’tan Kandil Mesajı

Adalet ve Kalkınma Parti Ağrı Milletvekili Aday Adayı Uğur Karamızrak, Berat Kandili nedeni ile kandil mesajı yayınlayarak tüm Müslüman âleminin kandilini kutladı.AK Parti’den Ağrı Milletvekili Aday Adayı olan Uğur Karamızrak, Ağrı’da...

Adalet ve Kalkınma Parti Ağrı Milletvekili Aday Adayı Uğur Karamızrak, Berat Kandili nedeni ile kandil mesajı yayınlayarak tüm Müslüman âleminin kandilini kutladı.

AK Parti’den Ağrı Milletvekili Aday Adayı olan Uğur Karamızrak, Ağrı’da doğup, doyan ve burada ömrünü geçiren biri olarak bu halka hizmetkâr olmak için böyle bir karar aldığını ifada ederek “İlimizin sorunlarını yakından bilen biri olarak böyle bir yola çıktı. Bu vesile ile halkımızın ve tüm İslam âleminin kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede halkımızın dualarında olmak ümidiyle, büyüklerimin ellerinden öpüyor, hayır dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verdi.