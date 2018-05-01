Beyza Elban, Diyadin ilçesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın eşi Beyza Elban Diyadin ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.Beyza Elban, Diyadin Kaymakamı Olgun Öner’in eşi Gülcihan Öner ile Diyadin ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilk olarak Kodlağrı...

Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın eşi Beyza Elban Diyadin ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Beyza Elban, Diyadin Kaymakamı Olgun Öner’in eşi Gülcihan Öner ile Diyadin ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilk olarak Kodlağrı projesi kapsamında kodlama eğitimi alan bilgisayar sınıfında öğrenciler ile bir araya geldi. Ardından okuma yazma ve halı kurslarındaki kadınlarla buluşan Elban, daha sonra 1998 yılında Şırnak İlinin Besta Yayla Tepe Mevkii’nde Şehit olan Nizamettin Karakuş’un ailesini ziyaret etti. Aileye çeşitli hediyeler takdim eden Beyza Elban, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Buradan Diyadin Belediyesi bünyesinde bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurslarında öğrenim gören kadınların el emeği sergilerini gezen Elban, son olarak kreşte eğitim gören çocukları ziyaret ederek onlarla sohbet edip hediye dağıttı.