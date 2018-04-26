Defterdar Tural, Eleşkirt’te esnafla biraraya geldi

Ağrı İl Defterdarı Mehmet Tural, 29. Vergi Haftası kapsamında Eleşkirt’te esnaf ziyaretinde bulundu.

Defterdar Mehmet Tural, ilçe esnaflarından Enis Gültekin’in iş yerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek teşekkür belgesi verdi. Daha sonra Eleşkirt ilçesinde 30 yılı aşkın süredir manifaturacılık yapan ilçenin en eski vergi mükelleflerinden Haydar Kahriman’ı ziyaret eden Ağrı İl Defterdarı Mehmet Tural, ’’Vergi Haftası içerisinde böyle çok köklü, işlerini ve geçmişten günümüze ödevlerini yerine getiren ve hakikaten katkılarıyla beraber bu ülkeye ciddi kazanımlar kazandıran bu değerli mükelleflerimizi iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Maliye camiası olarak Eleşkirt ilçemizde hem geçmişin hem de bu günün itibarıyla hem şehrin kimliğine ciddi katkıları olan hem de ödevlerini layıkıyla yerine getiren Haydar Kahraman ve Enis Gültekin’e teşekkür ediyoruz. Bol Kazançlar diliyoruz.’’ dedi.