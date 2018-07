Eleşkirt Spor Futbol Okulu Fenerbahçe Karşısında Oynadığı Futbolla Büyüledi

Bu sezon kurulan 7-13 yaş arası çoklardan oluşan Eleşkirt spor okulu büyük beğeni topluyor.

Eleşkirt ilçe sentetik sahada Ağrı Fenerbahçe futbol okulu ile yapılan hazırlık maçında Eleşkirt’in geleceği olan çocuklar oynadıkları futbol ile izleyenleri mest etti.

yapılan hazırlık maçlarında 2006-2007 yaş grubunda Eleşkirt spor okulu Fenerbahçe spor okulunu 8-1 yenerek herkesi şaşırttı.çocukların performansı gelecek adına Eleşkirt futbolu için umut verirdi.

2008-2009 doğumlu çocuklarda Fenerbahçe futbol okulu 3-2 kazanırken 2010-2011 doğumlular arası maçı Eleşkirt spor okulu 1-0 kazandı.

2 çocuğu birden Eleşkirt Spor Futbol okulunda oynayan velilerden Nimet Çetin ’’futbol okulunun ilçemizde açılmış olması bizi mutlu etti.Çocuklarımız yaz tatilinde ya bir playsitation salonunda ya bir internet cafede yada ne bilim başka şeylerle meşgul olup zamanlarını boşa harcayacaklardı.Allah razı olsun böyle bir etkinlik yaptılar .Çocuklarımız şimdi futbol okulunda enerjilerini sahaya yansıtıyorlar.Giydikleri formanın heyecanı bile çok güzel.Akşam eve geldiklerinde hocalarının söylediklerini yapılan şakaları anlatıyorlar.çok mutlular.Hatta dişlerini bile fırçalamak zorunda olduklarını yoksa hocalarına ayıp olacağını söylüyorlar.Bu da gösteriyor ki Eleşkirt spor okulunda sadece futbol yok.Çocuklarımıza eğitimde veriyorlar.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.Şuan da Fenerbahçe ile maç yaptılar.Bunun çocuklar adına verdiği heyecanı sahada gördünüz.Bu tür etkinliklere devam edilmesini canı gönülden istiyorum’’dedi.

Eleşkirt İlçe Gençlik Spor Müdürü Sebahattin Güzel ’’Eleşkirt ilçemizde çocuklarımıza yönelik İlçe kaymakamımız Gülhani Ozan Sarı’nın destek ve talimatlarıyla Eleşkirt Spor futbol takımımızın bünyesinde futbol okulu açtık.Çocuklarımız hafta içi her gün hocaları Serhat Kılıç ve Abdulkadir Dırbo gözetiminde eğitim görüyorlar.Bu çalışmalar kapsamında Ağrı Fenerbahçe futbol okulu ile hazırlık maçı yaparak çocuklarımızın deneyim ve tecrübe kazanmalarını istedik.Oynanan karşılaşmalarda her iki takımdaki çocuklarda harika bir performans sergiledi.Maçların kazananları her iki takımın hocaları ve futbolcuları olmuştur.Emek veren herkese teşekkür ederim’’dedi.