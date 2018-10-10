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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:32

Eleşkirtspor yönetiminden Başkan Seferoğulları’na ziyaret

Eleşkirtspor kulübü yöneticileri Tahir Belde Başkanı Cemal Seferoğulları’nı ziyaret etti.Kulüp Başkanı Necdet Yazar, Başkan Yardımcısı İlhan Işık, Futbol Şube Sorumlusu ve kulüp basın sözcüsü Ayhan İsen tarafından Tahir Belde...

Eleşkirtspor yönetiminden Başkan Seferoğulları'na ziyaret
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Eleşkirtspor kulübü yöneticileri Tahir Belde Başkanı Cemal Seferoğulları’nı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Necdet Yazar, Başkan Yardımcısı İlhan Işık, Futbol Şube Sorumlusu ve kulüp basın sözcüsü Ayhan İsen tarafından Tahir Belde Başkanı Cemal Seferoğulları’nın makamında gerçekleşen ziyaret karşılıklı sohbet şeklinde devam etti.

Ziyarette Kulüp Başkan Yardımcısı İlhan Işık tarafından 2017/2018 futbol sezonunda Eleşkirtsporun katıldığı kategoriler, alt yapı çalışmaları başta olmak üzere kulübün amaç ve hedeflerini anlatıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tahir Belde Başkanı Cemal Seferoğulları her zaman amacının hizmet etmek olduğunu ve var olan hizmetleri tamamlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.
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