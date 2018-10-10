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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:20

Eleşkirt’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Sarıcan deresi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağrı yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ağrı-Erzurum Karayolu Eleşkirt Sarıcan Deresi mevkisinde Fehim Kazalak yönetimindeki...

Eleşkirt'te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Sarıcan deresi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağrı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı-Erzurum Karayolu Eleşkirt Sarıcan Deresi mevkisinde Fehim Kazalak yönetimindeki yakıt Tankeri ile karşı yönden gelen Fatih Mehmet Aslan idaresindeki 34 BE 3612 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda otomobilde bulunan sürücü Fatih Mehmet Aslan ile İbrahim Çartı olay yerinde yaşamını yitirdi.

AFAD, itfaiye, 112, polis ve jandarma ekipleri tarafından yaşamını yitiren kişiler güçlükle sıkıştıkları yerden çıkartılabildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü Fehim Kazalak ise 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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