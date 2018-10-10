İÇÜ’de ‘Küresel Ekonomik Gelişmeler’ konferansı verildi

Fransa Maine Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. S. Waleck Dalpour İbrahim Çeçen Üniversitesinde “Küresel Ekonomik Gelişmeler” konulu konferans verdi.

Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu salonunda gerçekleşen konferansa rektör yardımcısı Prof. Dr. önder şimşek, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Prof. Dr. S. Waleck Dalpour “Küresel Ekonomik Gelişmeler” konulu konferansında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin kaosun içerisinde bulunduğunu söyledi. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararının küresel ekonomi üzerindeki yankıları üzerine konuşan Dalpour, İngiltere’nin Avrupa Birliğine girdiği ilk günden bu yana daha ayrıcalıklı bir konum elde etme arayışları içerisinde olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği’ndeki “serbest dolaşım hakkı” hususunda da bilgiler veren Prof. Dr. Dalpour,” 28 ülke vatandaşlarının kendi aralarında serbest dolaşım imkânına sahip olmalarının gençler için çok büyük fırsatlar sunuyor. Böylelikle gençlerin istihdam olanakları gelişmekte, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kolaylıkla iş kurabilmekte ve bu imkânın sağladığı özgürlüklerden ve imtiyazlardan yararlanabilmektedirler.” dedi.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek’in günün anısına Fransa Maine Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. S. Waleck Dalpour’a teşekkür plaketi vermesinin ardından sona erdi.