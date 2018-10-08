Kaymakam Erat Köylerde yapılan çalışmaları inceledi.

Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, Bayındır ve Yukarı Kargalık Köyünde yapılan su deposu ve köy yolları asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erat, yetkililerden ilçenin...

Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, Bayındır ve Yukarı Kargalık Köyünde yapılan su deposu ve köy yolları asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erat, yetkililerden ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan "Bayındır su toplama istasyonunun yapımının tamamlandığını ve 09 Ekim 2018 Salı günü itibari ile hizmet vermeye başlayacağını yapımı devem eden çalışmalarında kısa sürede bitirileceği sözünü aldı. Erat burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda Tutak için yol yapıyoruz su deposu yapıyoruz halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını imkanlar doğrultusunda karşılaşmaya çalışıyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için bir olacağız terör ve terör destekçilerine fırsat vermeyeceğiz ayrıca İlçemize yapmış oldukları desteklerinden dolayı Valimiz Süleyman Elban ve Ağrı Ak Parti Milletvekili Ekrem Çelebi’ye teşekkür ediyoruz" dedi.