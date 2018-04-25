Kaymakam Sarı, öğrencilerle buluştu

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, öğrencilerle buluştu.

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı başkanlığında öğrenci ve öğretmenler okudukları Amin Maalof’ın Semerkant isimli kitabı üzerinde değerlendirmeler yaptılar. Belirlenen esere ve yazarın hayatına oldukça hakim olduğu gözlenen Kaymakam Sarı, Amin Maalof’un hayatına dair kesitler anlatıp Semerkant isimli kitabını anlattı. Daha sonrasında öğrencilere okudukları kitaptan ne anladıkları sordu. Karşılıklı sohbet havasında yazarın kitabı değerlendirilirken öğrencilerin etkinlikten keyif aldıkları dikkatlerden kaçmadı.

Program Kaymakam Sarı ve öğrencilerin Amin Maalof ’un Semerkant isimli eseri üzerine yaklaşık 2 saat süren sohbet havasındaki değerlendirmeleri sonrasında Eleşkirt Anadolu lisesi müzik öğretmeni Tanju Yılmaz’ın keman dinletisi sonrası toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.