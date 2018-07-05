KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başlıyor

Ağrı’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı (KOSGEB) uygulamalı girişimcilik eğitimleri başlıyor.

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğü tarafından Ağrı merkez, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde toplam 14 sınıf Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenecek. Her bir sınıf için en fazla 30 katılımcı alınacak olup, söz konusu eğitime başvurmak isteyenler e-devlet üzerinden müracaatta bulunacak. Eğitime başvurmak için KOSGEB’in resmi web sitesine) giriş yaptıktan sonra Duyurular Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Duyuruları E-Devlet İle Başvur şeklinde yol izlenecek. Eğitimlere ilişkin detaylı bilgi için adresi ziyaret edilebilir ya da 0472 215 2794 telefon numarası aranabilir.