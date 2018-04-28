Mektebim Ağrı Kampüsünün tanıtımı yapıldı

Ağrı’da önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde eğitim verecek Mektebim Ağrı Kampüsünün tanıtım programı düzenlendi.

Türkiye genelinde 65 kampüs, 200’ün üzerinde okul ve 28 şehirde eğitim veren Mektebim okulları, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi veriyor. Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Mektebim Ağrı Kampüsü tanıtım programına, Mektebim Ortaokul ve Lise Koordinatörü Emre Oran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Akbaş ve vatandaşlar katıldı.

Mektebim Ağrı Kampüsünde spor salonu, kapalı yüzme havuzu, dans salonu, branş derslik ve laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, cep sineması, 3D laboratuvarı, teknolojik sınıflar, drama ve satranç dersliği bulunacak.

Mektebim okullarının tanıtım filmi ile başlayan program, Mektebim Ağrı Kampüsü hakkında yapılan bilgilendirme konuşması ile devam etti. Programda konuşan Mektebim Ortaokul ve Lise Koordinatörü Emre Oran, Mektebim okullarında öğrencilerin okul öncesinden eğitime başlayıp ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladıklarını söyledi. Mektebim okullarında yabancı dillerin önemine dikkat çeken Oran, "Özellikle biz de, Almanca, İngilizce ve İspanyolca dersleri bulunmaktadır. Biz ikinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dili zorunlu yapıyoruz. Dünya artık bir köy oldu, eskiden kalktığınızda bu coğrafyalardan çıkıp belli yerlere gitmek çok kolay değildi. Ama şimdi internet ve teknolojinin gelişmesiyle insanlar bugün Amerika’da Silikon Vadisi’nde iş buluyor" dedi.