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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:37

M.Sait Şahin’den Berat Kandili mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Aday Adayı M.Sait Şahin, Berat Kandili nedeni ile mesaj yayınlayarak Ağrılıların kandilini kutladı.Yayınladığı mesajda Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğine değinen M.Sait Şahin, bu süreçte...

M.Sait Şahin'den Berat Kandili mesajı
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Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Aday Adayı M.Sait Şahin, Berat Kandili nedeni ile mesaj yayınlayarak Ağrılıların kandilini kutladı.

Yayınladığı mesajda Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğine değinen M.Sait Şahin, bu süreçte herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermesi gerektiğini söyledi. Bu mübarek günlerde ülkenin ve Ağrı’nın selameti için çok dua edilmesi gerektiğine vurgu yapan Şahin “Bu mübarek gecenin herkese hayır getirmesini yüce Allahtan temenni ediyorum. Bu gecenin feyiz ve bereketinden tüm Müslüman âlemin ve aziz Ağrı halkı umarım en iyi şekilde yararlanacaktır. Halkımızdan bu mübarek gece de bizleri de unutmamasını, hayır dualarını eksik etmemelerini temenni ediyorum. Tüm halkımızı Allah’a emanet ediyorum “ dedi.
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