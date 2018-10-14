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14 Ekim 2018 Pazar 13:46

Prof. Dr. S. Waleck Dalpour Rektör Prof. Dr. Karabulut’u ziyaret etti

ABD Maine Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Shakrakh Waleck Dalpour, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u makamında ziyaret etti.Üniversitede “Küresel Ekonomik Gelişmeler” konulu...

Prof. Dr. S. Waleck Dalpour Rektör Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti
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ABD Maine Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Shakrakh Waleck Dalpour, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u makamında ziyaret etti.

Üniversitede “Küresel Ekonomik Gelişmeler” konulu konferanslarını veren ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilere yönelik workshop çalışması yapan Prof. Dr. Dalpour ziyaretinde, üniversitede misafir olarak geçirdiği iki gün boyunca kendisine gösterilen misafirperverlik için Rektör Karabulut’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Dalpour’u Üniversitelerinde ağırlamış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Prof. Dr. Dalpour’a verdikleri konferans ve öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri workshop çalışması için teşekkür ederek, gelecek dönemde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Maine Üniversitesi arasında işbirliği yapma konusundaki ilgi ve alakalarından dolayı da mutluluk duyduğunu ifade etti.
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