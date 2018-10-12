Taşlıçay kaldırımları rengarenk

Taşlıçay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kaldırımlar renklere boyatılıyor.Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, "Bu yıl ilçemize 3100 metrelik kaldırım yapım projemizi sonlandırdık. İlçe esnaflarımızın ve belediye...

Taşlıçay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kaldırımlar renklere boyatılıyor.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, "Bu yıl ilçemize 3100 metrelik kaldırım yapım projemizi sonlandırdık. İlçe esnaflarımızın ve belediye personellerimizle birlikte tüm kaldırımlarımızı renkli boyalarla, boyatarak ilçemize daha güzel bir hava katmayı planlıyoruz." dedi.