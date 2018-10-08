Tutak’ta 200 öğrenci Sanat Sokağı’nda kitap okudu

Ağrı’nın Tutak ilçesinde 200 öğrenci farkındalık oluşturmak için öğretmenleri ile birlikte belediye tarafından yapılan Sanat Sokağı’nda kitap okudu.Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat’ın talimatları doğrultusunda...

Ağrı’nın Tutak ilçesinde 200 öğrenci farkındalık oluşturmak için öğretmenleri ile birlikte belediye tarafından yapılan Sanat Sokağı’nda kitap okudu.

Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat’ın talimatları doğrultusunda yapılan Sanat Sokağı’na ilgi her geçen gün daha da artıyor. Onlarca rengârenk şemsiye ile donatılan sokak ilçede ilgi odağı haline geldi. Renk cümbüşüne dönen sokakta vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor. Son günlerde çevre köylerden ve ilçede yaşayan vatandaşların uğrak yeri haline gelen sokakta 14 Nisan Ortaokulu’ndan 200 öğrenci ve okul öğretmenleri farkındalık oluşturmak amacıyla yarım saat kitap okudu. Kitap okuma etkinliğine Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat’ta katıldı. Kaymakam Erat, öğrencilerle kitap okuduktan sonra onlarla sohbet edip bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.