Tutak’ta başıboş köpekler toplatıldı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde başıboş sokak köpekleri ekipler tarafından toplatılarak Doğubayazıt’ta bulunan Hayvan Bakım Barınağına götürüldü.Tutak ilçesinde son zamanlarda sayıları oldukça artan ve vatandaşlar için tehlikeli hale...

Ağrı’nın Tutak ilçesinde başıboş sokak köpekleri ekipler tarafından toplatılarak Doğubayazıt’ta bulunan Hayvan Bakım Barınağına götürüldü.

Tutak ilçesinde son zamanlarda sayıları oldukça artan ve vatandaşlar için tehlikeli hale gelen sokak köpekleri için ilçe belediyesi harekete geçti. Kaymakam ve Belediye başkan Vekili Erkan İsa Erat’ın talimatları doğrultusunda ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan hastalıklı, çoğunluğu küpesiz, sahipsiz sokak köpekleri Doğubayazıt Belediyesi bünyesinde bulunan "Veteriner İşleri Müdürlüğü" teknik ekiplerince toplanılarak, himayelerinde bulunan "Hayvan Bakım Barınağına" götürüldü. İlçede bulunan başıboş köpeklerin toplanmaya devam edileceği bildirildi.