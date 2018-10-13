AĞRI:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:25

Vali Elban Aile Destek ve Eğitim Merkezi’nin açılışını yaptı

Ağrı Belediyesi tarafından Küpkıran Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Aşağı Küpkıran Aile Destek ve Eğitim Merkezi’nin (ADEM) açılışı gerçekleştirildi.Ağrı’da Küpkıran Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Aşağı Küpkıran Aile...

Vali Elban Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı
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Ağrı Belediyesi tarafından Küpkıran Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Aşağı Küpkıran Aile Destek ve Eğitim Merkezi’nin (ADEM) açılışı gerçekleştirildi.

Ağrı’da Küpkıran Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Aşağı Küpkıran Aile Destek ve Eğitim Merkezi’nin açılışının ardından Vali Süleyman Elban ve eşi Beyza Elban Aile Destek ve Eğitim Merkezi’nde açılan okuma-yazma kursunu ziyaret etti. Okuma yazma kursunda 2’nci derecede eğitim gören bir kursiyer Vali Elban’a şiir okuyarak böyle bir merkezi kendilerine kazandırdığı için teşekkür etti. Ardından 3-6 yaş arası okul öncesi ve Kuran-ı Kerim eğitimi gören çocukların sınıfları gezen Elban, burada çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Son olarak dikiş ve el sanatları kurslarını ziyaret eden Vali Elban ve eşi kurs hocalarına ve kursiyerlere başarılar diledi.
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