Yeni Ağrı Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı

Yıllardır yapımı devam eden 450 Yataklı Ağrı Devlet Hastanesi Vali Süleyman Elban’ın katılımıyla Diyaliz Ünitesi bölümünde hastalara hizmet vermeye başladı.

Yeni yapılan Ağrı Devlet Hastanesi önünde düzenlenen açılış törenine katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Diyaliz Ünitesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek sohbet edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane binasında incelemelerde bulunan Elban, basın mensupların açıklamalarda bulundu. Hastanenin tamamlandığını ve aşama aşama eski hastaneden yeni hastaneye taşınacaklarını söyledi.Diyaliz Ünitesi’nin hafta sonu yeni hastaneye taşındığını ve hastalara hizmet verdiğini belirten Elban, “Bundan sonra sırasıyla kadın doğum ve laboratuar bölümlerinin taşınması devam edecek ve kısa bir süre içerisinde hastanemizin tüm üniteleri hizmet vermeye başlayacak. İşin özelliği gereği bir anda, aynı gün ve bir hafta içerisinde tüm birimlerin taşınması söz konusu olamaz. Çünkü diğer birimlerde hizmet verilmeye devam ediyor. Hizmette bir aksama olmasın, Bir zafiyet oluşmasın diye sağlık müdürlüğündeki arkadaşlarımız planlamalarını yaptılar ve tüm birimleri kısa bir süre içerisinde burada toparlayıp bir bütün olarak hizmeti aburada vermeye devam edeceğiz. Ben hastanemizin başta Ağrı olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah insanımız az hasta olur hasta olduğunda da kaliteli hizmet alırlar diye temenni ediyorum. İnşallah daha farklı ve insanımıza yakışır güzel yatırımların olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Elban hastanenin yapımında büyük katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.