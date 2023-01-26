Ahmet Dursun şu anda futbol oynuyorsa yılda 30 gol atabilir

Şu anda futbol tam bana göre. Ama geniş oynamama ve kendimi göstermeme izin verebilirler. Doğru olanı yapacağım. Yılda en az 15-25 gol atarım" dedi. "Ehliyet almakta biraz geç kaldım ama sonunda aldım. Bülent Uygun beni Çaykur Rizespor'a götürdü ve bir şekilde bir adım attık. Çok kıymetli Tahir ile çalışın - Başkan çalışıyor ama bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Bülent de Hamza Hamzaoğlu ile de çalıştım ama maalesef başarılı olamadım. Devre arasında da ayrıldık. Şimdi doğru yerden doğru zamanda teklif aldığımızda inşallah devam edebiliriz.

Beşiktaş'ın Dmitry Barinov'u kadrosuna katmak royalbet istediği ve yakında resmi temaslarda bulunacağı söyleniyor Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki Dmitry Barinov ile ilgileniyor. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, forma giyen önemli bir serbest oyuncu olan Dmitry Barinov'u söyledi com sitesinden edinilen bilgiye göre Lokomotiv Moskova kadrosuna katılmak istiyor. Oyuncu menajerleri de Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Kazanan: "Beşiktaş, Barinov'un transferini yakında Lokomotiv Moskova ile görüşecek. Dmitry yakından takip ettiğimiz oyunculardan biri." ifadesini kullandı.

Bu sezon 20 maça çıkan Rus milli takım oyuncusu Barinov, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 9 milyon avro olan Rus oyuncu, Lokomotiv Moskova'nın en pahalı oyuncusu. En iyi serbest oyuncu, kariyerinde Rus milli takımında 15 maça çıktı. Beşiktaş, royalbet giriş Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Konyaspor'da. Her iki takım da bu müsabakaya 44. kez katılacak.

19. Toto Süper Lig. Beşiktaş, bu hafta deplasmanda Konyaspor ile oynayacak. Kara Kartallar, Süper Lig serisini İlhan Palut yönetiminde Konyaspor'u yenerek kazanmak istiyor. Beşiktaş bu maç öncesi lig rekorunda kalan 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 29 puanla 5. sırada yer aldı. Konya Spor 27 puanla 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7. sırada yer aldı. Beşiktaş, Çin Süper Ligi'nde daha önce Konyaspor ile 43 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakada siyah beyazlılar 23 kez 3 kez, Konya Spor ise 8 kez sahayı terk etti. 12 maç berabere bitti.