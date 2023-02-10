Ahmet Kandemir, Beşiktaş'tan tazminat talep ettiği iddialarını reddediyor
"Beşiktaş'la mevcut sözleşmem, bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra 3 gün. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Mesut Urgancılar, kulübün 3 aylık maaşını ödemesi halinde sözleşmeden tek taraflı cayma hakkım olmasını talep ettiler. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bu maddeyi kabul ediyorum. Daha sonra yeni hükümetin basketbol daire başkanlığına Umut Tahir Güneş gelince "Efendim sözleşmenizi değiştirmek istiyorum" diyerek bu maddeyi sözleşmeden çıkardı. Şimdi bir milyon dolar ister gibi 'tazminat istiyor' diyorlar. İnsan kendi değiştirdiği sözleşmeden şikayet edebilir mi? sözcükleri kullanın. Kandemir'in bu açıklamalarının ardından Beşiktaş basketbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesidir.
"Den İzli'de bıraktı, İzmir'de her şeyi değiştirdi" Ahmed hocamız çok sevdiğimiz biri ve çok değerli bir hoca. Beşiktaş'a büyük hizmet ve büyük emek verdiler. Ben fujibahis de onunla 12 hafta geçirdim. Hocamız Denizli maçından sonra istifa edeceğini söyledi ve biz de istifasını kabul etmedik. Aliağa'nın maçından sonra 'Ne istersen hazırım' dedi, biz de 'Hadi hanım' dedik, o da 'Tamam bırakıyorum' dedi. Ancak Aliağa maçından sonra fikrini değiştirdi. Bu süreç şu anda devam ediyor.
Bugün Ahmed hocamızdan ayrılmamızın sebebi başarısızlıktır. 12 maçta 2 galibiyet. Hocamız Denizli maçından sonra bıraktığını söyledi, biz de Aliağa'nın maçına bakalım belki geri veririz dedik ama olmadı. Aliağa maçından sonra Ahmet Hoca geldi ve biz ne yapıyoruz dedik. "Dediklerini yapacağız" dedi. "Unutun efendim" dedim. "Bıraktım" dedi. Ayrılmamızın tek sebebi başarısızlıktı. Beşiktaş'ın basketbolu küme düşürme noktasına geldiği yönünde tepkiler var. Ben de burada yöneticiyim, destekçiyim, üzüldük. Beşiktaş bu durumdaysa müdahale mi fujibahis giriş edelim yoksa bir şeyleri mi değiştirelim? Valérien Ishmael'imiz kaç hafta dayandı? Beşiktaş için orada başarısızlık olan şey burada da aynı. Söylediğim için üzgünüm; Beşiktaş'ın bugünkü grupta kalması için bugün on galibiyete ihtiyacımız var. Bunun için gerekeni yaptık ve hoca değiştirmeye gittik. Tekrar ediyorum Ahmet Hoca bizim için kıymetlidir Beşiktaş'ta emeği büyüktür 2.5 yıl sonra taraftar olarak devam edeceğim taraftar olarak devam dedi.