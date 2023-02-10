Ahmet Kandemir, Beşiktaş'tan tazminat talep ettiği iddialarını reddediyor

"Beşiktaş'la mevcut sözleşmem, bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra 3 gün. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Mesut Urgancılar, kulübün 3 aylık maaşını ödemesi halinde sözleşmeden tek taraflı cayma hakkım olmasını talep ettiler. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bu maddeyi kabul ediyorum. Daha sonra yeni hükümetin basketbol daire başkanlığına Umut Tahir Güneş gelince "Efendim sözleşmenizi değiştirmek istiyorum" diyerek bu maddeyi sözleşmeden çıkardı. Şimdi bir milyon dolar ister gibi 'tazminat istiyor' diyorlar. İnsan kendi değiştirdiği sözleşmeden şikayet edebilir mi? sözcükleri kullanın. Kandemir'in bu açıklamalarının ardından Beşiktaş basketbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesidir.

"Den İzli'de bıraktı, İzmir'de her şeyi değiştirdi" Ahmed hocamız çok sevdiğimiz biri ve çok değerli bir hoca. Beşiktaş'a büyük hizmet ve büyük emek verdiler. Ben fujibahis de onunla 12 hafta geçirdim. Hocamız Denizli maçından sonra istifa edeceğini söyledi ve biz de istifasını kabul etmedik. Aliağa'nın maçından sonra 'Ne istersen hazırım' dedi, biz de 'Hadi hanım' dedik, o da 'Tamam bırakıyorum' dedi. Ancak Aliağa maçından sonra fikrini değiştirdi. Bu süreç şu anda devam ediyor.