Ahmet Nur Çebi Transfer Notları

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe direğiyle saldırdığı için tutuklanan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, adliyeye sevk edildiği savcılıkta ifade verdi. Aiden yaptığı açıklamada, olay anında alkollü olduğunu ve bir anda yolunu kaybettiğini söyledi. Olayı hatırlamadığını söylediği anlaşılmaktadır. Aiden, savcılığın ifadesinin ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye verdiği görevden alma yazısında, Nihat Aydın'ın Altaylı kaleci Ozan Evrim'i oturma odasında ölümcül silahla birden fazla kez sırtına ve boynuna vurduğuna dikkat çekerek, bundan sonra portbet eylemlerine son vermesi gerektiğini söyledi. Engelliyor. Aiden tutuklandı ve "cinayete teşebbüs" suçundan hapse atıldı. Davayla bağlantılı diğer 20 kişinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmesi umulmaktadır.

Medyaya gösterilen patlayıcı ve yanıcı maddeler

Öte yandan olay sonrası ele geçirilen meşale, işaret fişeği, sis bombası ve torpidolar, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri alt büro ekibi tarafından parmak izi incelemesinin ardından basına açıklandı. Dünya Kupası tatilinin ardından Beşiktaş'a geçmek için çok çalışmaya başladım. Siyah beyazlılar hücum hattında rotasyona takviye yapmak istiyor. Gol atmaya yardımcı olan kanat takviyeleri üzerinde birçok çalışma yapıldı. Ghazal'ın yokluğunda Beşiktaş başlangıçta takımın gol ve asist sorununu çözmek için pas vermeyi planlamıştı ancak beklenmedik bir şekilde gündem olan yıldızın yanına geldi ve Pas işi de son hızla yapıldı.

Hücum golü için durduruldu