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17 Aralık 2019 Salı 11:03

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın ortak imzasıyla yürürlüğe giren ve 75 (yetmiş beş) maddeden oluşan, 2020-2021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” ile Valiliğimize verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmasında etkinliğin ve koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü 81 ilimizde eş zamanlı olarak saat 10:00’da toplantı yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda diğer illerimizde olduğu gibi ilimizdeki tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Valimiz Aydın BARUŞ başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantımıza Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Barosu Başkanı Enver Han, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr Recep Bentli, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci, Turgut Özal Üniversitesi Temsilcisi Dr. Özlem Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar katılmıştır.

Bu toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında il ve ilçelerimizdeki olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ilgilikurumlar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur.

Ayrıca, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili öfke kontrolü gibi önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı göz önünde bulundurularak diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte ilimizin de üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.

Benzer nitelikte bir toplantı da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10:00’da tüm ilçelerimizde Kaymakamlarımız başkanlığında yapılacaktır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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