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21 Aralık 2018 Cuma 14:30

Değerler Önce Ailede Kazanılır

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde çocuklara değerlerimizi öğretmek, çocukların davranışlarında değerlerimizi uygulanabilir kılmak ve değerlerimizin aile hayatımızdaki önemini belirtmek amacıyla “Ailede Değerler Eğitimi” adında konferans verildi.

Değerler Önce Ailede Kazanılır
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Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını vermek üzere Aile Danışmanı- Sosyolog Elif Şengönül katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “ Toplumsal ve ailesel ilişkilerimizde var olan saygı, sevgi, cesaretli olmak, hoşgörü gibi değerlerimiz önemli davranış modelleridir. Bunları çocuklarımıza öğretmeli ve davranışlarımızla uygulanır kılmalıyız” dedi.

Bulut, “Kadınlara her alanda hizmet vermekten mutluluk duymaktayız.  Bu kapsamda yaptığımız hizmetlerden biride  ‘Psikolojik Dayanıklılık’ konusunda Kent Konseyi’nde danışmanlık hizmeti vermekteyiz” dedi.

Aile Danışmanı- Sosyolog Elif Şengönül, “Değer, toplumun benimsediği, toplum tarafından değer gören, özellikle varlığı ve faaliyeti bireysel ve toplumsal önem arz eden her türlü davranıştır.” dedi.

Şengönül, değerin önce ailede kazanıldığını, öğretmenlerin ve toplumun buna katkıda bulunduğunu ifade ederek, “saygı, sevgi, sadakat kavramını, aile birliğinin önemini, kişiler arası iletişimi iyi olan, cinsiyet ayrımcılığı yapmayan insana insan olduğu için değer veren bireyler yetişsin istiyorsak öncelikle bizler çocuklarımıza davranışlarımızla rol model olmalıyız.”  dedi.

Değerlerimizin arasında yer alan konuşma, dinleme, selamlaşma, hasta ziyareti, sofra adabı, oturma ve yürüme gibi davranışlarda uyulması gereken kurallar ve yapılmaması gereken hareketler konusunda da açıklamalarda bulunan Şengönül, “Özellikle konuşma adabında konuşan kişiyle kurulan göz teması iletişimi sağlıklı kılacaktır. Ama başkalarının kendi aralarında alçak sesle konuşmalarına kulak kabartmak, konuşan kişiyle göz teması kurmamak, esnemek, söz kesmek gibi durumlar yapılmaması gereken davranışlardır” dedi.

Program sonunda katılımcılar Aile Danışmanı- Sosyolog Elif Şengönül’e konu ile ilgili sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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